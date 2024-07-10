Еще одна авиакомпания будет летать из Перми на египетский курорт

Прямые рейсы из Перми на египетский курорт намерена запустить еще одна авиакомпания. «Уральские авиалинии» вместе с туроператором Fun&Sun запланировали чартеры в Шарм-эль-Шейх.

По данным сервиса Tourvisor, летная программа начнет действовать с 1 ноября 2024 года. Она должна продлиться до 18 марта 2025 года.

В расписании аэропорта уже есть чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх два раза в неделю. Возит авиакомпания AlMasria совместно с туроператорами Coral и Sunmar. На другой египетский курорт, в Хургаду, напрямую летает Azur Air.

Информационный обзор редакции.