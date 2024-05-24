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Путешествия

Полеты из Перми на египетский курорт продлили

Shutterstock

Программа полетов из Перми в Шарм-эль-Шейх продлена, а рейсы на другой египетский курорт прекратятся в мае, сообщает «Коммерсант». 

В расписании пермского аэропорта появились летние рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх. Время в пути составит пять часов, тип воздушного судна –Airbus A321. Летная программа запланирована до 25 июня. Ранее речь шла о том, что туроператоры Coral и Sunmar продлят чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа.

Вместе с тем, полетная программа в Хургаду закрывается в 31 мая. На эту дату запланирован последний рейс. 

Ранее мы писали о том, что из Перми задумали запустить еще один рейс в Узбекистан.

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