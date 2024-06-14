Из Перми запустят прямой рейс в соседний регион

Появится прямое авиасообщение между Пермью и соседним Ижевском. Оно будет действовать с июня по октябрь 2024 года.

Перевозкой займется авиакомпания «Ижавиа». Как рассказали в пресс-службе, полеты запланированы раз в месяц – 17-го числа в столицу Удмуртии и на следующий день обратно.

Время в пути от Перми до Ижевска составит 50 минут, перелеты будут совершать на суднах Як-42.

Ранее мы рассказывали о том, что из Перми может появиться еще один рейс в Среднюю Азию.

Информационный обзор редакции.