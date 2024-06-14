18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Перми запустят прямой рейс в соседний регион

Ижавиа/ВКонтакте

Появится прямое авиасообщение между Пермью и соседним Ижевском. Оно будет действовать с июня по октябрь 2024 года.

Перевозкой займется авиакомпания «Ижавиа». Как рассказали в пресс-службе, полеты запланированы раз в месяц – 17-го числа в столицу Удмуртии и на следующий день обратно.

Время в пути от Перми до Ижевска составит 50 минут, перелеты будут совершать на суднах Як-42.

Ранее мы рассказывали о том, что из Перми может появиться еще один рейс в Среднюю Азию.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: