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Из Перми может появиться еще один рейс в Среднюю Азию

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Власти Пермского края прорабатывают запуск прямого рейса из Перми в Узбекистан. Об этом заявил зампред краевого правительства Алексей Чибисов, его слова передает «Коммерсант».

Чиновник рассказал о планах подготовки дорожной карты для рейса из Перми в Бухару. Это должно расширить сотрудничество Пермского края и Узбекистана. В частности, Бухараская область интересна региональным властям как центр науки и образования республики.

Сейчас в расписании пермского аэропорта есть прямой рейс в узбекистанский Наманган. Он выполняется один раз в неделю «Узбекскими авиалиниями».

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