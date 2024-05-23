Из Перми может появиться еще один рейс в Среднюю Азию

Власти Пермского края прорабатывают запуск прямого рейса из Перми в Узбекистан. Об этом заявил зампред краевого правительства Алексей Чибисов, его слова передает «Коммерсант».

Чиновник рассказал о планах подготовки дорожной карты для рейса из Перми в Бухару. Это должно расширить сотрудничество Пермского края и Узбекистана. В частности, Бухараская область интересна региональным властям как центр науки и образования республики.

Сейчас в расписании пермского аэропорта есть прямой рейс в узбекистанский Наманган. Он выполняется один раз в неделю «Узбекскими авиалиниями».