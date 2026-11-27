Робота-снегоуборщика назвали «Разрушитель метелей». Как сообщает «Вести-Пермь», его заказала одна из городских управляющих компаний у инженеров команды «Зверобой», участвующей в «Битве роботов». Еще один робот готовят к отправке в Березники, на одно из местных предприятий.

Робот-уборщик весит порядка 350 кг. Внутри него — бортовой компьютер, передающий сигналы на устройство управления. Он оснащен гусеничной платформой и аккумулятором, которого хватает на четыре часа. По словам создателя робота Михаила Борисова, «Разрушитель метелей» при нужном оборудовании работает и летом: убирает мусор и косит траву.

Информационный обзор редакции.