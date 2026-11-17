София — замкнутая, любящая черный юмор и рок, интересующаяся мистикой девушка. Она живет в приюте Пресвятой Анжелики и в своих снах ищет ответы о своем пропавшем пять лет назад брате. Одно из видений приводит ее в загадочный магазин игрушек, где девушка знакомится со странным миром. Ответы о судьбе ее брата известны только продавцу: в обмен на его помощь Софии приходится поставлять ему человеческое мясо. Подсказки приходится обменивать на куски плоти.

Разработкой хоррора Sophie’s Meat занимаются Александр Мотырев (главный программист и один из авторов идеи), Никита Хабибрахманов (программист), Lazy Girl (художник и сценарист), Анастасия Булаева (веб-дизайнер и менеджер). В Фонде креативных индустрий рассказали, что замысел создать игру появился в 2020 году, когда участникам было по 16-17 лет. Спустя несколько лет разработчики вернулись к своему проекту.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские школьники создают 3D-рогалик про погоню за сосиской из столовой.

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