Пермские школьники создают 3D-рогалик про погоню за сосиской из столовой

Новая игра в жанре 3D-рогалика (rogue-like) называется «Большая перемена: погоня за сосиской». Главный герой — голодный школьник, которому предстоит добраться с четвертого этажа до столовой. Его ждут препятствия из швабр, схватки с задирами, исследование учебных кабинетов и поиск денег. Каждое действие может поменять условия прохождения, например, обыск мусорок пополняет кошелек, но снижают авторитет. В финале игроку предстоит сражение с главным боссом — поварихой.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что проект представили на выставке-форуме ИГРОПРОМе в Москве. Демо-версия игры уже готова, в октябре студия LunchTime Legends планируют разместить ее в Steam и на других площадках.

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