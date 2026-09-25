Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Пермские школьники создают 3D-рогалик про погоню за сосиской из столовой

В Перми разрабатывают компьютерную игру про погоню за сосиской из школьной столовой. Над ней работает молодая инди-студия LunchTime Legends, которую создали три ученика из школы «Точка».

Кадр из демо-версии игры «Большая перемена: погоня за сосиской»
Кадр из демо-версии игры «Большая перемена: погоня за сосиской»

Новая игра в жанре 3D-рогалика (rogue-like) называется «Большая перемена: погоня за сосиской». Главный герой — голодный школьник, которому предстоит добраться с четвертого этажа до столовой. Его ждут препятствия из швабр, схватки с задирами, исследование учебных кабинетов и поиск денег. Каждое действие может поменять условия прохождения, например, обыск мусорок пополняет кошелек, но снижают авторитет. В финале игроку предстоит сражение с главным боссом — поварихой.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что проект представили на выставке-форуме ИГРОПРОМе в Москве. Демо-версия игры уже готова, в октябре студия LunchTime Legends планируют разместить ее в Steam и на других площадках.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: