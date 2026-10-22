Молодая инди-студия создает градостроительную стратегию: в ней нужно строить здания и отвечать за экономический баланс города

Молодая пермская инди-студия ITaK Studio готовит к релизу стратегическую игру Votona. В ней нужно собирать город из объемных построек, решать экономические головоломки и постепенно открывать новые технологии.
Ресурсы в градостроительной стратегии не копятся: игроку нужно продумывать снабжение и связи между постройками и отвечать за экономический баланс города. Выполненные задания приносят новые наборы зданий, среди них и простые дома, и церкви, и сталелитейный завод.
В Фонде креативных индустрий рассказали, что создатели игры — два школьника Дмитрий Мехоношин и Андрей Сидоров, которые доработали свой проект на акселераторе «game.зин». Они вдохновлялись градостроительным симулятором Islanders от инди-студии Grizzly Games и головоломкой Dorfromantik от студии Toukana Interactive. В сентябре ITaK Studio презентовала игру на фестивале-выставке «ИГРОПРОМ» в Москве. Релиз новой градостроительной стратегии намечен на зиму 2026-2027 года.
Недавно мы рассказывали о другой команде пермских школьников: она создает 3D-рогалик про погоню за сосиской из столовой.
Информационный обзор редакции.6+
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