В Перми придумали сервис, который с помощью ИИ создает карточки товаров для маркетплейсов

Новый сервис называется AiPacka. По словам разработчиков, ИИ анализирует открытые данные маркетплейсов и результаты продаж, определяет ключевые слова и информацию, необходимую покупателю, и подбирает дизайн карточек, который будет наиболее эффективно продавать товар. На выбор он предлагает семь вариантов оформления карточек.

Создатели AiPacka рассказали, что долго тестировали сервис и изучали рынок. Они уверены, что разработка поможет продавцам маркетплейсов создать карточки меньше, чем за минуту.

Недавно мы рассказывали о другой разработке пермяков: студенты создают сервис для знакомства молодых людей из разных вузов.

Информационный обзор редакции.