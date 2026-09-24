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Технологии

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В Перми придумали сервис, который с помощью ИИ создает карточки товаров для маркетплейсов

Пермские айтишники разработали сервис, который умеет создавать карточки товаров для маркетплейсов по одному фото. Он основан на базе искусственного интеллекта.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Новый сервис называется AiPacka. По словам разработчиков, ИИ анализирует открытые данные маркетплейсов и результаты продаж, определяет ключевые слова и информацию, необходимую покупателю, и подбирает дизайн карточек, который будет наиболее эффективно продавать товар. На выбор он предлагает семь вариантов оформления карточек.

Создатели AiPacka рассказали, что долго тестировали сервис и изучали рынок. Они уверены, что разработка поможет продавцам маркетплейсов создать карточки меньше, чем за минуту.

Недавно мы рассказывали о другой разработке пермяков: студенты создают сервис для знакомства молодых людей из разных вузов.

Информационный обзор редакции.

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