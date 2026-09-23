Свайп вправо, свайп влево: в Перми разрабатывают сервис для знакомства студентов из разных вузов

Новый сервис называется Finda. Над ним работают студенты ПНИПУ Артем Перемитин и ПТПИТ Максим Макаров. Идея создания проекта появилась у Артема после запуска мини-приложения «Хелпер»: оно помогало студентам следить за расписанием, ориентироваться в корпусах с помощью 3D-навигации и мониторить общественный транспорт в режиме реального времени. «Несмотря на некоторые сложности, из-за которых работу "Хелпера" пришлось остановить, мне стало очевидно, что единого локального сервиса для студентов, который бы работал не только внутри одного вуза, но и соединял разные учебные заведения, на сегодняшний день просто не существует», — отметил Артем Перемитин, студент гуманитарного факультета ПНИПУ.

По своей механике сервис напоминает работу популярных дейтинг-приложений со свайпами: влево, если описание профиля человек не заинтересовало, вправо — при согласии на общение. Но в основу такой коммуникации создатели Finda заложили совпадение интересов. Пользователи указывают в анкете имя, краткую информацию о себе, а также интересы из предложенного списка — именно по ним система и подбирает потенциальные совпадения.

Пока Finda работает только на базе Политеха, но уже в перспективе создатели намерены масштабировать его на другие вузы Пермского края, а затем — и на регионы России. В ближайших планах разработчиков создавать новые сервисы, которые расширят цифровую экосистему Политеха и других университетов Перми.

Информационный обзор редакции.