В Перми официально запустили сеть 5G: но она доступна не для всех

Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы «большой четверки». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сеть нового поколения запустили все четыре оператора. В Минцифры рассказали, что в Перми, а также в Волгограде, Красноярске и Челябинске — пока только Т2.

В пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказали, что в ближайшее время в крупнейших городах России сервисами 5G смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к связи нового поколения зависит от решения корпорации Apple.

Внедрение 5G в России будет последовательным. До конца 2026 года власти прорабатывают запуск технологии еще в 50 городах. Сначала связь будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Переход намерены завершить к 2031 году.

Информационный обзор редакции.