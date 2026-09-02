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Технологии

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Сеть 5G собираются развернуть в Перми к концу 2028 года

В России готовятся запустить новый стандарт связи 5G. Пермь станет одним из 16 городов-миллионнков, где развернут сети пятого поколения в ближайшее время.

Shutterstock/Sakorn saenudon

Операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, выделенных под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до 1 сентября 2026 года. Как сообщают Минцифры, выделение новых частот в среднем диапазоне позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы.

Сети пятого поколения в диапазоне 4,63-4,99 ГГц планируют запустить в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. В течение трех лет покрытие будут расширять поэтапно. Переход намерены завершить к 2031 году.

Информационный обзор редакции.

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