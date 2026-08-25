Пермский хирург разработал ИИ-модель, которая помогает определять тактику лечения и прогнозировать осложнения

При создании ИИ-модели учитывалось около 2,5 тыс. данных пациентов, в том числе возраст, сопутствующие заболевания, результаты анализов, УЗИ и КТ, предыдущие операции и множество других факторов. По таким параметрам хирург принимает решение о тактике лечения. «Загруженный работой врач физически не может одинаково подробно сопоставить сотни показателей каждого пациента с опытом лечения сотен других больных. Алгоритм может это сделать за короткое время и выдать врачу дополнительную подсказку. Искусственный интеллект при этом не ставит диагноз и не оперирует вместо хирурга. Он помогает врачу увидеть закономерности в большом массиве данных и принять более обоснованное решение», — объясняет Василий Гаврилов.

Разработанную ИИ-модель проверяли. Для выбора операции при грыжах передней брюшной стенки собрали и вручную проверили базу данных 1461 пациента: для каждого учитывали клинические, лабораторные и инструментальные показатели. Сначала алгоритмы показывали точность около 76%, затем разработчики системы довели ее до 92%. Для этого исследователи переработали базу и модель и привлекли к оценке тактики экспертов-хирургов. По словам создателей системы, 92% обозначает, насколько хорошо алгоритм воспроизводит экспертное решение при выборе способа хирургического лечения.

Разработкой системы занимался хирург, который сам оперирует пациентов. Клинические задачи для новой ИИ-модели возникли из его реальной практики, которые он вместе со специалистами в области математики, биомеханики и машинного обучения перевел на язык алгоритмов и программирования. Эта работа стала основной для докторской диссертации Василия Гаврилова.

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Информационный обзор редакции.