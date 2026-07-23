Пермские кардиохирурги применили инновационную методику при протезировании аортального клапана

«Основной сложностью этого случая стала анатомическая особенность пациента: фиброзное кольцо его собственного клапана было слишком узким и не позволяло нам имплантировать протез необходимого диаметра», — объяснил завотделением кардиохирургии Кардиодиспансера Алексей Вронский.

Чтобы вмешательство прошло максимально безопасно, врачи погрузили пациента в состояние циркуляторного ареста: снизили температуру тела и полностью остановили движение крови по сосудам, принудительно сохраняя кровоснабжение головного мозга. Таким образом, специалисты смогли работать вне кровотока.

По данным краевого министерства здравоохранения, операция прошла успешно. После протезирования пациента девять дней наблюдали врачи, а потом его перевели в отделение медицинской реабилитации. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится дома — за его состоянием следят врачи амбулаторного звена.

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Информационный обзор редакции.