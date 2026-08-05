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Технологии

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Пермский аэропорт завел виртуального помощника Марию

У пермского аэропорта появился виртуальный помощник. Он предоставляет информацию о рейсах, проверят расписание вылетов и прилетов на нужную дату и помогает найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Международный аэропорт Пермь/Telegram

Виртуального помощника зовут Мария. В холдинге «Новапорт», который управляет международным аэропортом «Пермь» рассказали, что цифровой сервис доступен в мессенджере «Макс. Кроме Перми, он действуют на всех 26 аэропортах сети от Калининграда до Магадана.

Недавно мы рассказывали, что в мессенджере Макс появился чат-бот, который помогает в навигации по услугам Пермского края.

Информационный обзор редакции.

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