Пермский аэропорт завел виртуального помощника Марию

Виртуального помощника зовут Мария. В холдинге «Новапорт», который управляет международным аэропортом «Пермь» рассказали, что цифровой сервис доступен в мессенджере «Макс. Кроме Перми, он действуют на всех 26 аэропортах сети от Калининграда до Магадана.

Недавно мы рассказывали, что в мессенджере Макс появился чат-бот, который помогает в навигации по услугам Пермского края.

Информационный обзор редакции.