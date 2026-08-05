Пермский аэропорт завел виртуального помощника Марию

У пермского аэропорта появился виртуальный помощник. Он предоставляет информацию о рейсах, проверят расписание вылетов и прилетов на нужную дату и помогает найти ответы на часто задаваемые вопросы.
Виртуального помощника зовут Мария. В холдинге «Новапорт», который управляет международным аэропортом «Пермь» рассказали, что цифровой сервис доступен в мессенджере «Макс. Кроме Перми, он действуют на всех 26 аэропортах сети от Калининграда до Магадана.
Недавно мы рассказывали, что в мессенджере Макс появился чат-бот, который помогает в навигации по услугам Пермского края.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)