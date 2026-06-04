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Технологии

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На новом премиальном автомобиле SENAT установлено пермское оборудование

На площадке ПМЭФ-2026 презентуют новую российскую премиальную марку автомобиля — SENAT, это дочерний бренд Aurus. Машина оснащена созданным в Пермском крае оборудованием.

aurusmotors.com

В первой модели, седане класса люкс SENAT 900, встроено устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС). Этот терминал произведен пермской компанией Fort Telecom. Оборудование позволяет не только вызвать экстренные оперативные службы в случае ДТП, но и имеет возможности подключенного автомобиля — транспортного средства, которое находится «на связи» с водителем через интернет-сервисы или мобильные приложения.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в новых автомобилях установлен также произведенный Fort Telecom блок интерфейса пользователя (БИП) — панель с микрофоном и кнопкой вызова экстренных служб.

Информационный обзор редакции.

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