На новом премиальном автомобиле SENAT установлено пермское оборудование

В первой модели, седане класса люкс SENAT 900, встроено устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС). Этот терминал произведен пермской компанией Fort Telecom. Оборудование позволяет не только вызвать экстренные оперативные службы в случае ДТП, но и имеет возможности подключенного автомобиля — транспортного средства, которое находится «на связи» с водителем через интернет-сервисы или мобильные приложения.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в новых автомобилях установлен также произведенный Fort Telecom блок интерфейса пользователя (БИП) — панель с микрофоном и кнопкой вызова экстренных служб.

Информационный обзор редакции.