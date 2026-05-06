В минсвязи рассказали о временных ограничениях мобильного интернета

Голосовая связь и проводной интернет при этом работают стабильно. В министерстве связи объяснили, что это ограничения с мобильным интернетом в Пермском крае связы с обеспечением безопасности. Пермякам напомнили о бесплатном общедоступном Wi-Fi: работает больше 1,4 тысяч точек доступа к беспроводным локальным сетям. Их можно найти на карте на портале «Управляем вместе» и в чат-боте в Максе, также к бесплатному интернету можно подключиться в ближайших офисах МФЦ.

Несмотря на перебои с мобильном интернетом продолжают работать сайты и сервиса из «белого» списка», среди них пермские: : «К врачу», Транспортная карта Пермского края (Единая система оплаты проезда), ЭПОС (Электронная Пермская Образовательная Система) и другие.

