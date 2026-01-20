Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми насчитали больше 800 мест с общедоступным Wi‑Fi

Пермь оказалась в десятке рейтинга российских городов, где больше всего публичных точек Wi‑Fi. Они находятся в парках, библиотеках, кафе, торговых центрах, на остановках и в других общественных пространствах. Всего в 100 городах аналитики 2ГИС нашли около 33 тыс. точек с общедоступным интернетом.

В Перми насчитали 858 публичных точек Wi‑Fi. С таким показателем город занимает седьмое место из 20.

Лидером по числу мест с общедоступным интернетом стала Москва — больше 5,3 тыс. точек. Также много точек Wi‑Fi в Сочи (2,6 тыс.), Нижнем Новгороде (около 1,3 тыс.) и в Санкт-Петербурге (1,2 тыс.)

Информационный обзор редакции.

