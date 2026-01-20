В Перми насчитали больше 800 мест с общедоступным Wi‑Fi

Пермь оказалась в десятке рейтинга российских городов, где больше всего публичных точек Wi‑Fi. Они находятся в парках, библиотеках, кафе, торговых центрах, на остановках и в других общественных пространствах. Всего в 100 городах аналитики 2ГИС нашли около 33 тыс. точек с общедоступным интернетом.