«Пермский транспорт», ЭПОС и Туристический информационный портал будут работать без мобильного интернета

Минцифры РФ обновил список российских сайтов, которые будут работать во время ограничений мобильного интернета. В нем уже есть сайты государственных структур, а также «Почта России», 2ГИС, Gismeteo, Ozon и Wildberries. В «Белой список» вошли цифровые сервисы Пермского края.

Shutterstock.com

Теперь «Белый список» дополнен сервисом Единой оплаты проезда (Транспортная карта Пермского края), порталом и мобильным приложением ЭПОС, сервисом «К врачу», сайтами губернатора и правительства Пермского края, а также региональных министерств. При отключении мобильного интернета будут доступны туристический и инвестиционные порталы Пермского края, социальные калькуляторы, портал финансовой грамотности и Пермская электронная библиотека.

Перечень разрешенных сайтов и сервисов формируют Минцифры России, основываясь на предложениях органов власти и по согласованию с профильными службами безопасности.

