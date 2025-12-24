До конца 2026 года к системе, умеющей распознавать лица и автомобильные номера, собираются подключить видеодомофоны

В 2025 году каждое третье преступление и административное правонарушение в Пермском крае было раскрыто с помощью Единой системы видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе министерства связи. Сейчас она объединяет больше 6 тыс. камер на дорогах, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей и на транспорте. На камерах внедрены модули распознавания лиц и автомобильных номеров, а также аналитика для детекции дыма, огня и других критических событий с точностью более 85%.

Недавно комплекс отметили дипломом лауреата национальной премии «Безопасный город» в номинации «Вижу все» в рамках VI Международного форума «Умный город — Безопасная среда».

