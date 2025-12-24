Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

До конца 2026 года к системе, умеющей распознавать лица и автомобильные номера, собираются подключить видеодомофоны

До конца 2026 года Пермском крае количество камер в Единой системе видеонаблюдения, которая входит в комплекс «Безопасный город», собираются увеличить до 7,5 тыс. К ней намерены подключить видеодомофоны, а также расширить покрытие в муниципалитетах и увеличить число уполномоченных пользователей, включая следственный комитет и прокуратуру.

Пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

В 2025 году каждое третье преступление и административное правонарушение в Пермском крае было раскрыто с помощью Единой системы видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе министерства связи. Сейчас она объединяет больше 6 тыс. камер на дорогах, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей и на транспорте. На камерах внедрены модули распознавания лиц и автомобильных номеров, а также аналитика для детекции дыма, огня и других критических событий с точностью более 85%. 

Недавно комплекс отметили дипломом лауреата национальной премии «Безопасный город» в номинации «Вижу все» в рамках VI Международного форума «Умный город — Безопасная среда».

