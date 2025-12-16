Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Пермские ученые создали программу, которая анализирует состояние волос

В Перми ученые создали «цифрового помощника» для трихолога, который, основываясь на данные возрастных изменениях волос, позволят врачу выбрать верную тактику лечения. Созданная специалистами ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ программа получила патент.

Программа-помощник объективно оценивает, соответствуют ли волосы пациента возрастной норме, анализируя ключевые параметры — ширину волосяной луковицы и толщину стержня волос. В основу разработки легли исследования, проведенные пермскими учеными.

Выявленные закономерности позволили установить четкие границы нормы для каждой возрастной группы и половой принадлежности. «Принцип работы разработки строится на сравнении индивидуальных показателей пациента с полученными нормами. Врач вводит в систему пол и возраст пациента, а также данные трех волос с разных участков головы: ширину луковицы, толщину стержня и состояние внутренней защитной оболочки. Программа анализирует эти параметры и определяет степень соответствия биологического возраста волос реальному возрасту пациента», — рассказал доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

