Пермские ученые создали программу, которая анализирует состояние волос

Программа-помощник объективно оценивает, соответствуют ли волосы пациента возрастной норме, анализируя ключевые параметры — ширину волосяной луковицы и толщину стержня волос. В основу разработки легли исследования, проведенные пермскими учеными.

Выявленные закономерности позволили установить четкие границы нормы для каждой возрастной группы и половой принадлежности. «Принцип работы разработки строится на сравнении индивидуальных показателей пациента с полученными нормами. Врач вводит в систему пол и возраст пациента, а также данные трех волос с разных участков головы: ширину луковицы, толщину стержня и состояние внутренней защитной оболочки. Программа анализирует эти параметры и определяет степень соответствия биологического возраста волос реальному возрасту пациента», — рассказал доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

Информационный обзор редакции.