Технологии

Симулятор дронов, программирование на C++, ретро-игры: в «Кристалл-центре» собираются провести «Фестиваль робототехники»

В Перми 19 декабря собираются провести «Фестиваль робототехники». Событие станет итоговым для Лиги робототехники и будет включать финал хакатона «Роботы: Битва танцев», участниками которого станут школьники.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Площадкой для «Фестиваля робототехники» станет пространство молодежного центра «Кристалл». В течение дня будут работать интерактивные зоны, на которых представят ретро-технику с олдскульными играми и программами. Там же будут работать корнеры по битве мини‑роботов, робофутболу, симулятор дронов, фотозеркало и VR.

Мастер-классы проведут преподаватели Пермского педагогического университета: они покажут, как программировать человекоподобные движения роботов на языке С++, как с помощью универсального языка программирования Scratch создавать собственные игры и собирать собственного робота на базе Lego EV3.

В финале хакатона «Роботы: Битва танцев» школьники 5–8 классов разработают и презентуют в танец для робота. Выступление оценят по длительности номера, количеству задействованных частей робота и его перемещению, идее и сюжету, ритмичности и попаданию в музыку. 

Информационный обзор редакции. 6+

