Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Назван возраст пермяков, которые чаще всего становятся жертвами киберпреступников: и это уже не пожилые люди

С начала 2025 года в Пермском крае стало меньше киберпреступлений. Их число снизилось на 8,5% — до 5204 преступлений, отметил и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов.

Freepik

Размер причиненного ущерба от преступлений в сфере IT-технологий вырос: за первые шесть месяцев мошенники украли у пермяков 1,5 млрд рублей. Возраст тех, кто попадается на уловки киберпреступников, также стал меняться. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края отметили, что с пожилых и детей фокус сменился на людей среднего возраста — от 30 до 50 лет.

Основными схемами мошенников в Пермском крае остаются звонки от имени банков, правоохранительных органов, операторов связи, представителей почты, МФЦ, сервисов доставки, социальных служб, а также от родственников и коллег.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: