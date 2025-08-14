Назван возраст пермяков, которые чаще всего становятся жертвами киберпреступников: и это уже не пожилые люди

Размер причиненного ущерба от преступлений в сфере IT-технологий вырос: за первые шесть месяцев мошенники украли у пермяков 1,5 млрд рублей. Возраст тех, кто попадается на уловки киберпреступников, также стал меняться. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края отметили, что с пожилых и детей фокус сменился на людей среднего возраста — от 30 до 50 лет.

Основными схемами мошенников в Пермском крае остаются звонки от имени банков, правоохранительных органов, операторов связи, представителей почты, МФЦ, сервисов доставки, социальных служб, а также от родственников и коллег.