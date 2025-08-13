Искусственный интеллект научили определять участки, где вырастет много борщевика

Система умеет также прогнозировать вспышки борщевика с точностью до 3 лет вперед, определять первые всходы на ранних стадиях и оценивать эффективность обработок и оптимизировать расходы.

Как сообщает телеграм-канал «ИТ-Пермь», для разработки алгоритма используют реальные данные: для этого поля снимают с дронов, а затем на основе снимков обучают искусственный интеллект.

Ранее мы рассказывали о разработке других пермских ученых: с помощью ИИ они научились определять месторождения с высоким содержанием золота.

