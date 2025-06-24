Пермяки стали чаще обращаться к функциям ИИ для резюмирования встреч

В Пермском крае стали в два раза чаще, по сравнению с зимним периодом, обращаться к ИИ-помощнику и функциям резюмирования встреч. Рост составил 93%. Увеличилось также количество вебинаров (на 25%) и онлайн-встреч (на 15%).

Пермский край вошел в число самых активных регионов по количеству проведенных онлайн-мероприятий, их общее число выросло на 20%. Самым активным месяцем стал апрель. Популярной до сих пор остается десктопная версия платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, доля подключений составляет 96%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми собираются запустить проект «Школа 21» от Сбера.

Информационный обзор редакции.