«Школу 21» собираются запустить в Перми

В Перми собираются запустить проект «Школа 21» — это школа цифровых технологий, где любой желающий может изучать языки программирования, получить сильные компетенции в сфере ИТ и развить «софт скилс». Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соответствующее соглашение на площадке ПМЭФ-2025.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, планируется, что в Перми кампус «Школы 21» будет работать на площадке технопарка Morion Digital. В нем будет 1000 рабочих станций.
Для учащихся «Школы 21» будут доступны разработческое направление (бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev), а также кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). Обучение намерены проводить по методике «равный равному» — участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты.
«Так участники развивают умение работать в команде, самодисциплину, учатся управлять временем, отстаивать свою точку зрения и находить компромисс. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на цифровой образовательной платформе», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми придумали мобильное приложение, которое отслеживает тренировки и дарит подарки за них.
Информационный обзор редакции.
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