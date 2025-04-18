В Перми придумали мобильное приложение, которое отслеживает тренировки и дарит подарки за них

В пресс-службе ПНИПУ объяснили, что в приложении встроена система компьютерного зрения, которая позволяет «видеть» и анализировать изображения с камеры. «Правильность выполнения будет контролироваться по сгибанию локтей при отжиманиях и колен при приседаниях. Количество подходов, 30 отжиманий и 50 приседаний, определены нормативом для пользователей 30 лет, поскольку это средний возраст людей, занимающихся спортом», – объясняет Павел Воронов, технический специалист проекта.

Суть приложения в том, что пользователи за правильно выполненные задания получают бонусы — скидки от магазинов, сервисов и кафе. Сейчас к проекту привлекли 16 партнеров из разных сфер, их список планируют расширить и увеличить до 50 и более.

«Идея проекта возникла еще в школе, когда я занимался на уличных спортивных площадках. Я часто замечал, что молодежи там становится все меньше и меньше. Ребята в окружении хвастались, сколько часов они набирали в компьютерных играх, и мне пришла в голову мысль, что поднимать спортивную мотивацию людей можно через получение скидок на разные товары и услуги», – рассказывает Ростислав Тюленев, руководитель и генеральный директор проекта.

Команда, которая работает над проектом, планирует добавить входную анкету для определения уровня подготовки пользователя, а также видеоинструкции и голосовой помощник.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские разработчики запустили производство роботов-газонокосилок.

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