Продажи кондиционеров и вентиляторов выросли за месяц

Спрос на кондиционеры в Перми за месяц вырос на 50%. Средняя цена новой техники составила 16 тыс. рублей, поддержанной — 13 тыс. рублей. Продажи вентиляторов в Перми также увеличились почти на треть. Альтернатива кондиционера в среднем обойдется в 3-4 тыс. рублей.

Ранее синоптики сервиса «Яндекс. Погода» спрогнозировали в Перми очень жаркое и сухое лето.

Информационный обзор редакции.