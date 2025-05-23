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Технологии

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Продажи кондиционеров и вентиляторов выросли за месяц

К лету 2025 года пермяки стали активнее покупать климатическое оборудование и узнавать о ремонте и сервисе этого вида техники. Интерес в апреле 2025 года сравнили с мартом аналитики сервиса «Авито».

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Спрос на кондиционеры в Перми за месяц вырос на 50%. Средняя цена новой техники составила 16 тыс. рублей, поддержанной — 13 тыс. рублей. Продажи вентиляторов в Перми также увеличились почти на треть. Альтернатива кондиционера в среднем обойдется в 3-4 тыс. рублей.

Ранее синоптики сервиса «Яндекс. Погода» спрогнозировали в Перми очень жаркое и сухое лето.

Информационный обзор редакции.

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