Метеорологическое лето в Пермском крае начнется в мае

В Пермский край метеорологическое лето в 2025 году придет раньше, чем принято. Им считается время, когда средняя суточная температура воздуха переходит через 15°С в сторону повышения.
Метеорологическое лето начнется на 5-8 дней раньше климатической нормы, рассказали в Пермском ЦГМС. На следующей неделе в регионе установится сухая и теплая погода. Столбик термометра днем будет достигать +21…+26°С.
Ранее синоптики сервиса «Яндекс. Погода» спрогнозировали в Пермском крае сухое и жаркое лето.
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