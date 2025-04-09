Разработчики запустили производство роботов-газонокосилок

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, робот получил имя Senobot. Он оснащен гусеничной платформой, может развивать скорость до 20 км/ч и работать до восьми часов. Внутри робота находится бортовой компьютер, который передает сигналы на устройство управления. Оно представляет собой пульт и FPV-очки, на которые поступает изображение с камеры, расположенной на корпусе робота.

Создатели робота — команда Teeny Toons, участвующая в «Битве роботов». Капитан команды Дмитрий Абдулов рассказал, что идея создания газонокосильщика как раз пришла во время соревнований.

Информационный обзор редакции.