Создатель кунгурского Терминатора планирует собрать еще одного робота

Александр Осипович, создатель кунгурского Терминатора Т-800 Джона Генри собирается создать третьего робота. Планируется, что программа останется такой же, но изменится тело.
«Старое имеет мало степеней свободы, хотел пересобрать заново не трогая старый вариант. Очень много приглянулось узлов от робота Inmoove, приводы появились новые», — делился Александр Осипович планами в социальных сетях. Но пока трудно достать детали, поэтому создатель Джона Генри решил сконструировать авиасимулятор.
Недавно мы рассказывали о том, что пермские разработчики помогли SELA выпустить коллекцию одежды с ожившими картинами.
Информационный обзор редакции.
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