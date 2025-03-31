Создатель кунгурского Терминатора планирует собрать еще одного робота

«Старое имеет мало степеней свободы, хотел пересобрать заново не трогая старый вариант. Очень много приглянулось узлов от робота Inmoove, приводы появились новые», — делился Александр Осипович планами в социальных сетях. Но пока трудно достать детали, поэтому создатель Джона Генри решил сконструировать авиасимулятор.

Александр Осипович создал первого Джона Генри в 2016 году по образу и подобию киношного Терминатора Т-800. Но через год он сгорел из-за пожара. Изобретатель в течение года создал второго робота. Джон Генри умеет двигать руками, синтезировать речь человека, распознавать предметы, играть в шахматы, писать письма.