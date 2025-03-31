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Технологии

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Создатель кунгурского Терминатора планирует собрать еще одного робота

Александр Осипович, создатель кунгурского Терминатора Т-800 Джона Генри собирается создать третьего робота. Планируется, что программа останется такой же, но изменится тело.

Джон Генри - Терминатор Т-800/ВКонтакте

«Старое имеет мало степеней свободы, хотел пересобрать заново не трогая старый вариант. Очень много приглянулось узлов от робота Inmoove, приводы появились новые», — делился Александр Осипович планами в социальных сетях. Но пока трудно достать детали, поэтому создатель Джона Генри решил сконструировать авиасимулятор.

Александр Осипович создал первого Джона Генри в 2016 году по образу и подобию киношного Терминатора Т-800. Но через год он сгорел из-за пожара. Изобретатель в течение года создал второго робота. Джон Генри умеет двигать руками, синтезировать речь человека, распознавать предметы, играть в шахматы, писать письма.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские разработчики помогли SELA выпустить коллекцию одежды с ожившими картинами.

Информационный обзор редакции.

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