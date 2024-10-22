За год в Пермском крае вырос спрос на российский софт

В Пермском крае за год вырос спрос на российское программное обеспечение. По данным МТС Web Services, во втором квартале 2024 года региональные компании стали покупать его в полтора раза чаще.

Наибольшим спросом пользуются цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российское офисное ПО в облаке выбирают представители обрабатывающей промышленности (20%). Примерно такой же показатель у представителей ритейла, затем идут логистические компании и предприятия, которые работают в отрасли информации и связи, логистические (по 10%), а также строительные организации (6%).

По данным аналитиков МТС, сильнее всего за год — больше, чем в четыре раза — вырос спрос на российское ПО в облаке у тех, кто задействован в сфере финансов и страхования, также в образовании. «В Пермском крае пользуются популярностью наши облачные решения, продукты видеоаналитики, видеонаблюдения, а также решения для транспортной отрасли», — объяснила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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