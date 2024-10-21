Morion Digital попал в пятерку лучших технопарков России

Morion Digital занял четвертое место в списке лучших технопарков России. Итоги национального рейтинга технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон РФ (АКИТ РФ) были озвучены 17-18 октября на Международном форуме-выставке InRussia.

В пятерке лучших также: «Элма», г. Зеленоград (1 место), «Жигулевская долина», г. Тольятти (2 место), «Технополис Москва», г. Москва (3 место), «Иксэл», г. Киржач (5 место). Из всех российских технопарков в рейтинг вошли 37. Каждый год методология оценки обновляется. В этот раз эксперты проводили анализ по шести блокам: инвестиционная привлекательность региона, фактические показатели технопарка, степень его информационной открытости, соответствие глобальным экономическим вызовам и потенциал развития, а также деятельность управляющей компании и резидентов.

По итогам 2023 года количество резидентов Morion Digital составило 67, среди них ключевые: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренды Дом.ру, Дом.ру Бизнес, Акадо), ООО «Юникорн» (бренд Ujin), АО «Тривиум», ООО «ПИТ» (бренд Simpl). Общий размер выручки резидентов технопарка Morion Digital оценили в 61 328 млн рублей, за прошлый год они создали более 365 объектов интеллектуальной собственности.

«Morion Digital уже пять лет стабильно входит в ТОП-5 лучших технопарков страны, неизменно показывая наивысшую эффективность работы управляющей компании. По его образцу мы делаем сеть частных технопарков по всей России», — рассказал директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров (в этом году он был номинантом премии ТОП-30). По словам Оскара Ягафарова, в этом году оценивали интегрированность технопарка в туристические маршруты региона. Несколько лет Morion Digital включен в промышленный туристический маршрут Пермского края. В этом году площадку посетили более 50 тыс. человек в рамках экскурсионной и событийной программ.

Кстати, в 2024 году Пермь попала в топ-3 миллионников по технологичности домов.

Информационный обзор редакции.