Известно, что откроется на месте закрывшегося в «Семье» re: store

Площади re:store займет магазин «Гаджет Галерея». Это федеральный проект, филиалы есть в Екатеринбурге и Перми. По данным пресс-службы ТРК, открытие нового магазина запланировано на осень 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что приложение «Яндекс Пэй» пропало из AppStore, а Ozon Bank — из Google Play.

Информационный обзор редакции.