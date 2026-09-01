Известно, что откроется на месте закрывшегося в «Семье» re: store

На месте закрывшегося в Перми магазина re: store готовятся открыть новый, который также будет продавать технику Apple. Напомним, он проработал в ТРК «Семья» около 15 лет.
Площади re:store займет магазин «Гаджет Галерея». Это федеральный проект, филиалы есть в Екатеринбурге и Перми. По данным пресс-службы ТРК, открытие нового магазина запланировано на осень 2026 года.
Недавно мы рассказывали о том, что приложение «Яндекс Пэй» пропало из AppStore, а Ozon Bank — из Google Play.
Информационный обзор редакции.
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