Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Поделиться:

Магазин техники Apple закрылся спустя 15 лет работы

В июле закрылся  последний в Перми магазин restore:. Он работал в ТРК «Семья» 15 лет. Теперь его место должен занять магазин мужской одежды.

Jess Rodriguez/Shutterstock

На закрытие магазина, где продавалась техника Apple, обратило внимание издание 59.RU. Изданию объяснили в пресс-службе компании, владеющей restore:, что магазин закрыт в связи «с работой по повышению эффективности сети».

Магазины сети (еще один располагался в ТРЦ «Планета») закрывались 2 марта 2022 года, когда Apple заявляла о приостановке продаж продукции в России. На следующий день они вновь работали, но со значительным повышением цен на технику.

Недавно мы рассказывали о том, что в России опять отмечаются проблемы с доступом к магазину приложений AppStore.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: