Магазин техники Apple закрылся спустя 15 лет работы

На закрытие магазина, где продавалась техника Apple, обратило внимание издание 59.RU. Изданию объяснили в пресс-службе компании, владеющей restore:, что магазин закрыт в связи «с работой по повышению эффективности сети».

Магазины сети (еще один располагался в ТРЦ «Планета») закрывались 2 марта 2022 года, когда Apple заявляла о приостановке продаж продукции в России. На следующий день они вновь работали, но со значительным повышением цен на технику.

Недавно мы рассказывали о том, что в России опять отмечаются проблемы с доступом к магазину приложений AppStore.

Информационный обзор редакции.