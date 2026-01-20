Больше 80 процентов пермяков играет в видеоигры: делимся результатами большого исследования о гейминге

Доля геймеров в Перми составляет 81% — речь о тех, кто играет на разных устройствах с той или иной периодичностью. Такой же показатель у Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Лидером по числу играющих стал Волгоград — 83%. Также много геймеров в Новосибирске (77%), меньше всего поклонников видеоигр в Омске (70%).

Большинство детей (62%) уделяют видеоиграм от одного до трех часов, взрослые в основном (47%) тратят от 30 минут до часа. Мобильные устройства для игр используют 76% взрослых и 84% детей, компьютеры — 41% взрослых и 58% детей. Среди пермяков, игравших в видео игры на компьютере, предпочитаемые жанры — шутеры (33%), головоломки (25%) и приключения (24%). Среди мобильных игр лидируют головоломки (55%), стратегии (25%), шутеры (18%).

Авторы исследования говорят, что Пермь показывает один из самых высоких показателей вовлеченности в видеоигры среди других городов-миллионников. Совокупные расходы за год составили 1,4 млрд рублей, средние годовые затраты на одного игрока, совершавшего покупку — 5 446 рублей (считали покупку цифровых и физических копий видеоигр, игровые пропуски, подписки и внутриигровые покупки).

В целом играют в видеоигры с той или иной периодичностью 75% россиян от 14 лет и старше. Это около 92 млн. человек.

