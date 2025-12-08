Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Поделиться:

Пермяки активнее всего скупали беспроводные наушники в «черную пятницу»

В «черную пятницу» жители Пермского края больше всего покупали беспроводные наушники. В период ноябрьских распродаж спрос на них вырос на 32% больше, чем в предыдущие три недели.

Freepik

Большей популярностью пользовались беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением. По данным цифровой аналитики МТС, на них пришлось 84% от продаж.

Средняя стоимость купленных пермяками наушников во время «черной пятницы» составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Недавно мы рассказывали о том, что после презентации нового iPhone 17 прошлые модели подешевели в среднем на 20 процентов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: