Пермяки активнее всего скупали беспроводные наушники в «черную пятницу»

Большей популярностью пользовались беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением. По данным цифровой аналитики МТС, на них пришлось 84% от продаж.



Средняя стоимость купленных пермяками наушников во время «черной пятницы» составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).



Недавно мы рассказывали о том, что после презентации нового iPhone 17 прошлые модели подешевели в среднем на 20 процентов.



Информационный обзор редакции.