Названы марки смартфонов, которые пермяки обменивают по трейд-ин чаще всего

Чаще всего пермяки покупали по трейд-ин смартфоны Samsung. По данным аналитики цифровой системы МТС, только за май – июль 2025 года на этот бренд пришлось 86% всех покупок новых смартфонов. Также в списке гаджетов для обмена — Apple (6%) и Honor (3%). Чаще всего, в 54% случаев, пермяки сдают телефоны бренда Samsung.

«В Пермском крае, как и в целом по стране, мы наблюдаем устойчивый спрос на смартфоны азиатских производителей, при этом Apple уверенно удерживает свою аудиторию», — отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

