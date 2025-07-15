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Определен поставщик VR-очков, которого искала администрация Индустриального района

Администрация Индустриального района Перми искала на госзакупках поставщика шести очков виртуальной реальности. На участие в тендере заявилась всего одна компания, название которой пока не разглашается. 

Unsplash

Стоимость контракта составляет почти 130 тысяч рублей. Аппаратура должна подключаться к операционной системе Android и к персональному компьютеру или ноутбуку. Что касается технических параметров очков, то их угол обзора должен составлять 90 градусов, разрешение 2560х1440 пикселей, объем встроенной памяти — 16 Гб, а оперативной —2 Гб.

В течение месяца после заключения контракта с администрацией Индустриального района компания должна доставить очки в общественный центр «Стахановец».

Как указано на официальном сайте администрации Перми, центр с 1 мая по 15 декабря этого года реализует проект «Думаем о будущем, сохраняем ценности», который предусматривает использование VR-очков.

Технологии уже давно интегрированы в повседневную жизнь пермяков. Недавно мы сообщали, что в краевой столице установили первую «умную» остановку на трамвайной платформе

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