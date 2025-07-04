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«Умную» остановку впервые установили на трамвайной платформе

К концу года «умными» павильонами оснастят около 15% от общего числа остановок в Перми. У них есть информационное табло с расписанием, USB-разъемы для зарядки, видеонаблюдение и тревожные кнопки.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

На днях новые конструкции появились на трамвайной остановке «Площадь Дружбы». В пресс-службе департамента дорог и транспорта рассказали, что это первый опыт установки «умных» павильонов в стесненных условиях трамвайных платформ. Планируется, что их станет больше.

«С момента установки первых "умных" павильонов мы совместно с производителем существенно доработали их конструкцию. Появились различные конфигурации, рассчитанные на разный пассажиропоток или габариты посадочной площадки. Так, на более поздних конструкциях мы увеличили размеры лавочки, а также добавили фронтальные ветрозащитные стенки, где это позволяли сделать габариты площадки», — объяснил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Также недавно «умные» павильоны появились на пунктах «Улица Академика Королева», «Факультетская» и «Студенческий городок». В итоге количество новых остановок в Перми достигло 149.

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