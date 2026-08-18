Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Статистика: 22 процента пермяков получают зарплату выше средней по стране

Стало известно, как много людей в Пермском крае получают зарплату выше средней по стране. Исследование во всех регионах России провели аналитики «РИА Новости», взяв данные о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса с апреля 2025 года по апрель 2026-го. Средняя зарплата составила 108 тыс. рублей.

Shutterstock

Доля пермяков, получающих зарплату выше среднего, составляет 22,8%, с зарплатой выше двух средних по стране — 3,2%. По итогам прошлого рейтинга Пермский край остался на 42-м месте из 85.

Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ: у 65,8% работников зарплата выше среднероссийской и у 22,3% — выше двух средних. Также в топе Магаданская область (доля составляет 57,2%), Чукотка (56,5%), Ненецкий автономный округ (52,7%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%).

В числе регионов, где самая маленькая доля работников с зарплатами выше среднероссийских — республики Ингушетия и Чечня с показателями в 5,8%.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: