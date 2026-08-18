Статистика: 22 процента пермяков получают зарплату выше средней по стране

Доля пермяков, получающих зарплату выше среднего, составляет 22,8%, с зарплатой выше двух средних по стране — 3,2%. По итогам прошлого рейтинга Пермский край остался на 42-м месте из 85.

Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ: у 65,8% работников зарплата выше среднероссийской и у 22,3% — выше двух средних. Также в топе Магаданская область (доля составляет 57,2%), Чукотка (56,5%), Ненецкий автономный округ (52,7%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%).

В числе регионов, где самая маленькая доля работников с зарплатами выше среднероссийских — республики Ингушетия и Чечня с показателями в 5,8%.

Информационный обзор редакции.