Статистика: 22 процента пермяков получают зарплату выше средней по стране

Стало известно, как много людей в Пермском крае получают зарплату выше средней по стране. Исследование во всех регионах России провели аналитики «РИА Новости», взяв данные о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса с апреля 2025 года по апрель 2026-го. Средняя зарплата составила 108 тыс. рублей.
Доля пермяков, получающих зарплату выше среднего, составляет 22,8%, с зарплатой выше двух средних по стране — 3,2%. По итогам прошлого рейтинга Пермский край остался на 42-м месте из 85.
Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ: у 65,8% работников зарплата выше среднероссийской и у 22,3% — выше двух средних. Также в топе Магаданская область (доля составляет 57,2%), Чукотка (56,5%), Ненецкий автономный округ (52,7%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%).
В числе регионов, где самая маленькая доля работников с зарплатами выше среднероссийских — республики Ингушетия и Чечня с показателями в 5,8%.
Информационный обзор редакции.
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