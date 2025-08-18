За год пермяков, получающих зарплату выше средней по стране, стало еще меньше

Почти каждый пятый работающий житель Пермского края (22,8%) получает зарплату выше среднего по стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг: аналитики учитывали данные официальной статистики за 2024 и 2025 годы, среднюю зарплату по стране (без малого предпринимательства) корректировали для каждого из регионов.
Пермский край оказался на 42-м месте по доле работающих граждан с зарплатой выше среднего. За год регион опустился на несколько позиций: был на 38-м месте с долей в 23,2%. Тех, кто получает зарплату выше двух средних по стране в Пермском крае стало почти в два раза меньше: теперь их 3,2%.
Абсолютным лидером рейтинга регионов с высокими зарплатами остался Ямало-Ненецкий автономный округ (66,5%), также в тройке Чукотский (55,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (52,7%).
