Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

За год пермяков, получающих зарплату выше средней по стране, стало еще меньше

Почти каждый пятый работающий житель Пермского края (22,8%) получает зарплату выше среднего по стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг: аналитики учитывали данные официальной статистики за 2024 и 2025 годы, среднюю зарплату по стране (без малого предпринимательства) корректировали для каждого из регионов.

Shutterstock

Пермский край оказался на 42-м месте по доле работающих граждан с зарплатой выше среднего. За год регион опустился на несколько позиций: был на 38-м месте с долей в 23,2%. Тех, кто получает зарплату выше двух средних по стране в Пермском крае стало почти в два раза меньше: теперь их 3,2%.

Абсолютным лидером рейтинга регионов с высокими зарплатами остался Ямало-Ненецкий автономный округ (66,5%), также в тройке Чукотский (55,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (52,7%).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: