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Финансы

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Стало известно, сколько пермских компаний скрывает информацию о зарплатах сотрудников

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 79 процентов компаний в Перми относят информацию о зарплате сотрудников к конфиденциальной. При этом треть пермяков знает о размере дохода коллег.

Shutterstock

Доля тех, кто знает о заработке некоторых коллег, составляет 42 процента, а об уровне дохода руководителей известно лишь четверти подчиненных.

В ходе опроса эксперты также пришли к выводу, что мужчины больше, чем женщины, знают о чужом финансовом состоянии. Уровень осведомленности связан с уровнем дохода: как утверждает сервис, среди зарабатывающих 100 тысяч рублей о чужих финансах знает 70 процентов, а среди тех, чей доход выше 150 тысяч рублей — уже 83 процента.

С неравенством в уровне дохода сталкивались 38 процентов прошедших опрос: 16 процентов обсуждали ситуацию с руководителями, 12 просили повышение, а десять приняли решение уволиться из компании,

Мы также сообщали, что каждый четвертый житель Пермского края тратит до 100 тысяч рублей в год на помощь близким.

Информационный обзор редакции.

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