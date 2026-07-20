Каждый четвертый житель Пермского края тратит до 100 тысяч рублей в год на помощь близким

Каждый четвертый житель Пермского края (25%) за последний год потратил на финансовую помощь родственникам и друзьям до 100 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — свыше этой суммы. Таковы результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование.
Согласно данным опроса, треть респондентов (33%) регулярно оказывает финансовую поддержку своим близким. Чаще всего за помощью обращаются братья и сестры (35%), родители (25%), а также дети и друзья (по 20%). При этом 44% опрошенных предоставляют деньги безвозмездно, в то время как 23% дают в долг с условием возврата к определенной дате.
Исследование также показало, что жители края подходят к вопросу помощи избирательно. Почти половина респондентов (46%) готовы помочь, только если уверены, что человек не может справиться с проблемой самостоятельно. 13% оказывают поддержку исключительно в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.
Основными причинами для отказа в финансовой помощи являются наличие у просящего невозвращенных долгов (36%), а также просьбы, связанные с азартными играми или зависимостями (59%). Лишь 10% жителей Прикамья признались, что за последние два года отказывали близким в деньгах.
Недавно мы называли самые высокооплачиваемые вакансии июля. Первое место заняли менеджеры активных продаж в сфере финансовых услуг.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)