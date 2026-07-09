Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля: предлагают около 300 тысяч рублей

По информации SuperJob, таким специалистам предлагают зарплату от 100 тыс. рублей, полис ДМС и возможность удаленной работы. На втором месте оказались директора магазинов крупной торговой сети с доходом от 97 до 126 тыс. рублей и премиями. Замыкают тройку лидеров водители-курьеры с зарплатой от 92 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошли врачи ультразвуковой диагностики, чей заработок стартует от 90 тыс. рублей. Самый высокий потенциальный доход в подборке предлагают парикмахерам — от 90 до 300 тыс. рублей в месяц.

Как отмечают аналитики, в целом наиболее высокие зарплаты в июле предлагались в сферах продаж, здравоохранения, строительства, IT, а также квалифицированным рабочим и водителям.

Ранее мы рассказывали, что Пермский край назвали одним из самых финансово грамотных и инвестиционно-активных регионов.

Информационный обзор редакции.