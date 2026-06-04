Пермский край назвали одним из самых финансово грамотных и инвестиционно-активных регионов

«Азбука инвестора» — масштабный образовательный проект, направленный на повышение финансовой грамотности в сфере инвестирования и защиты прав потребителей финансовых услуг. В рамках эстафеты во всех регионах России проходило множество событий под эгидой ведомственного проекта Минфина России «Мои финансы». Пермский край по активности занимает пятое место. Также в топе самых финансово грамотных регионов Красноярский край, Самарская область, Москва, Ленинградская область.

В региональном центре по финансовой грамотности отметили, что попадание Пермского края в число самых активных регионов свидетельствует о вовлеченности не только профильных ведомств, но и самих пермяков.

Информационный обзор редакции.