Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Пермский край назвали одним из самых финансово грамотных и инвестиционно-активных регионов

Пермский край назвали одним из самых финансово грамотных и инвестиционно-активных регионов России. Прикамье вошло в пятерку лидеров по итогам VIII этапа Всероссийской просветительской Эстафеты «Азбука инвестора».

Freepik

«Азбука инвестора» —  масштабный образовательный проект, направленный на повышение финансовой грамотности в сфере инвестирования и защиты прав потребителей финансовых услуг. В рамках эстафеты во всех регионах России проходило множество событий под эгидой ведомственного проекта Минфина России «Мои финансы». Пермский край по активности занимает пятое место. Также в топе самых финансово грамотных регионов Красноярский край, Самарская область, Москва, Ленинградская область.

В региональном центре по финансовой грамотности отметили, что попадание Пермского края в число самых активных регионов свидетельствует о вовлеченности не только профильных ведомств, но и самих пермяков.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: