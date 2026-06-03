Названа сумма, которая остается у семей с детьми после обязательных расходов

У семьи с двумя детьми в Пермском крае в месяц обязательные расходы занимают чуть больше, и после них остается около 50 тыс. рублей. С такими показателями регион занимает 21-е место из 84.

Больше всего денег остается у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — в семьях с двумя детьми больше 141 тыс. рублей, с одним — 163 тыс. рублей. Также в лидерах рейтинга благосостояния Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область, где потенциально возможный остаток после обязательных расходов находится в пределах 95 тыс. рублей. В аутсайдерах регионы Северного Кавказа — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан, остаток средств в семьях с двумя детьми ушел в минус.