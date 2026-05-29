За год у пермяков снизилась запросы к сумме, необходимой для счастья

Запросы жителей Перми оказались самым скромными по сравнению с жителями других городов-миллионников. И за год запросы даже немного снизились. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob: в нем приняли участие жители городов с населением от 500 тыс. жителей.

Оказалось, что среднестатистическому пермяку для счастья необходимо 230 тыс. рублей в месяц. Годом ранее требовалось 233 тыс. рублей. В среднем по стране показатель необходимой суммы находится на отметке 273 тыс. рублей.

Для сравнения: самые высокие запросы среди городов-миллионников у Москвы и Санкт-Петербурга, жителям столиц нужно 295 тыс. и 282 тыс. рублей, также в тройке Владивосток с 279 тыс. рублей. Наиболее скромные запросы у жителей Томска и Кирова, им для счастья не хватает 222 тыс. и 216 тыс. рублей.

