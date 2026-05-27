Известно, сколько лет потребуется жителю Пермского края, чтобы накопить на квартиру

Судя по данным исследования, пермяк сможет накопить на квартиру за 5,1 года при ежемесячной зарплате в 80,3 тыс. рублей. Этот показатель считается средним по региону.

Быстрее всего на квартиру накопят жители Чукотского автономного округа — им потребуется 2,9 года при среднемесячной зарплате в 208,4 тыс. рублей. За такой же срок отдельное жилье приобретут те, кто живет в Мурманской области при зарплате в 125,6 тыс. рублей. Дольше всего будут копить жители Северного Кавказа: дагестанцам потребуется 13 лет при зарплате в 50,6 тыс. рублей. В целом по РФ время накопления составляет 4,9 года при средней стоимости квартиры 6,1 млн руб. и средней зарплате 103,9 тыс. руб. в месяц.

