Известно, сколько лет потребуется жителю Пермского края, чтобы накопить на квартиру

Стало известно, сколько нужно жителю Пермского края, чтобы накопить на квартиру со средней стоимостью 4,9 млн рублей. Исследование провели аналитики портала «Мир квартир», опираясь на данные Росстата о зарплатах за февраль 2026 года и на собственные данные о средней стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости по регионам.

Судя по данным исследования, пермяк сможет накопить на квартиру за 5,1 года при ежемесячной зарплате в 80,3 тыс. рублей. Этот показатель считается средним по региону.

Быстрее всего на квартиру накопят жители Чукотского автономного округа — им потребуется 2,9 года при среднемесячной зарплате в 208,4 тыс. рублей. За такой же срок отдельное жилье приобретут те, кто живет в Мурманской области при зарплате в 125,6 тыс. рублей. Дольше всего будут копить жители Северного Кавказа: дагестанцам потребуется 13 лет при зарплате в 50,6 тыс. рублей. В целом по РФ время накопления составляет 4,9 года при средней стоимости квартиры 6,1 млн руб. и средней зарплате 103,9 тыс. руб. в месяц. 

Информационный обзор редакции.

