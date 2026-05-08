Пермяков предупредили о подорожании поездок на такси

В Перми ожидается повышение цен на такси, но оно будет менее значительным, чем в Москве и других крупных городах.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

Повышение цен на такси ожидается во всех городах к концу года. В Москве и миллионниках — на 20-30%, в других — на 15-18%. Оно связано с новыми регулирующими мерами, увеличением стоимости запчастей и обслуживания, подорожанием страховки, сокращением субсидий водителям со стороны агрегаторов.

Поездки на такси в Перми подорожают постепенно, сообщает издание «Текст» со ссылкой на представителей сервиса «Максим». Увеличение стоимости будет сдерживаться благодаря тому, что перевозками занимаются самозанятые водители на личных авто: для них цена поездки складывается из стоимости топлива и свободного времени.

